Afrikansk-amerikansk tenkning og kritiske rasestudier

I hvert menneskes bryst er det innsatt et prinsipp som vi kaller ‘kjærlighet til frihet’; det tåler ikke undertrykkelse, og det higer etter oppfyllelse.»

Med disse ordene om higen etter frihet introduserte poeten Phillis Wheatley (1753–1784) en universell menneskerettighetstenkning til de nordamerikanske koloniene. Sitatet over er hentet fra hennes innlegg i avisen Connecticut Gazette i mars 1774. I samme tekst tar hun til orde for svartes «naturrettigheter», siden «sivil og religiøs frihet er så uadskillelig forent at det ene gir liten eller ingen glede uten det andre».

Wheatley hadde en viss bakgrunn for å lansere slike radikale og allmennmenneskelige ideer. Hun kjente selv på den urettferdige verdensordenen som rådet: Grunnet sin hudfarge var Wheatley blitt kidnappet som åtteåring fra sin mor og far i dagens Senegal-Gambia-region i Vest-Afrika. Så ble hun tvangssendt over havet – før hun ble solgt som slave til en hvit familie i Boston.

Wheatley utviklet til gjengjeld en engelsk skrivekunst så blendende at hun allerede som 20-åring kunne dra til London og få utgitt Poems and Various Subjects: Religious and Moral (1773). Dette ble den tredje diktsamlingen som ble utgitt av en kvinne fra dagens USA.

