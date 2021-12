Æstetiske undersøgelser af statsvold

Investigative Aesthetics

MAKT : Den undersøgende fremfor kritiske praksis, kendetegner en ny generation journalister, kunstnere og NGOere. De bearbejder store datasæt med henblik på at påpege overgreb. Som giftgasangrebet i Syrien, eller amerikanske hemmelige fængsler.

At vi lever i et billedsamfund er vist hinsides diskussion, det slog Guy Debord og Marshal McLuhan allerede fast i 1960’erne. Siden da er samfundets billedkarakter blot blevet stadig mere udtalt. Debord analyserede processen, hvor billeder af det moderne kapitalistiske samfund paradoksalt skjuler det selvsamme samfunds gabende tomhed og opløsning af enhver tradition og fællesskab, som et yderligere gennem alle de nye tekniske kommunikationsproteser fra fjernsyn og telefoner til biler.

Når man går en tur ned ad gaden og hver anden forbipasserende ikke ser op, men fortryllet stirrer ned på den lysende skærm i sin hånd, synes Debords analyse at have mere på sig. Vi lever i «det spektakulære samfund», hvor de fleste sociale forhold medieres af billeder og alt tenderer til at antage karakter . . .