Adrian Bugge: Inngrep

Ytterhaug er journalist i Ny Tid.

Adrian Bugge har siden 2007 fotografert små og store inngrep i naturen på ulike steder i Norge. Et av hans aller første bilder, som også er med i denne utstillingen, er tatt på Smøla og viser vindmøller som lyser opp i nattemørket. Et uberør, goldt myrlandskap skimtes under de massive mastene «Dette fotografiet viser dobbeltheten ved prosjektet, mellom natur og inngrep. Det har blitt en skog av vindmøller, et nytt landskap,» forteller fotografen.

– Hva er viktig for deg når du fotograferer?