Å være i den motstridende posisjonen

Žižek Responds!

ŽIŽEK / Til tross for at han har vært en offentlig intellektuell i minst 30 år, har det ikke tidligere foreligget en like mangefasettert og nyansert diskusjon av Slavoj Žižeks tenkning som den vi ser i gjeldende antologi. Men anerkjenner Žižek det revolusjonære potensialet i begjæret?

Den slovenske filosofen Slavoj Žižek beskrev seg som en «moderat konservativ kommunist» da den sveitsiske tv-kanalen SRF intervjuet ham i fjor. Denne kombinasjonen mente han fanget opp omtalene av ham på tvers av det politiske spekteret.

For ytre høyre- og ytre venstreside omtales Žižek som altfor moderat og pragmatisk, mens den liberale venstresiden anser ham som for konservativ. Samtidig oppfatter høyresiden ham som en vulgær og hardbarket kommunist og stalinist. Žižek selv mener at nettopp det at han er i denne motstridende posisjonen, indikerer at han gjør noe riktig. Kort sagt er Žižek kontroversiell, og det har å gjøre med en originalitet og uforutsigbarhet i posisjonene han inntar.

Til tross for at han har vært en offentlig intellektuell i minst 30 år, har det ikke tidligere foreligget en like mangefasettert og nyansert diskusjon av hans tenkning som vi ser i gjeldende antologi Žižek Responds!. Ikke minst er denne utgivelsen spesiell idet hver og en av utgivelsens fjorten kritiske artikler er etterfulgt av en respons . . .