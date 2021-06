Å utvikle en ny sosial boligsektor

Magasinet The Economist skrev i april om «ballistiske boligpriser» under koronakrisen. Men, fortsatte den liberale avisen på lederplass, politikerne må ikke la seg presse og lure til å innføre leiereguleringer og andre sosiale tiltak for boligmarkedet. Hva vi heller trenger, er liberalistiske reformer av planleggingen og å få fart i byggingen – ikke glem loven om tilbud og etterspørsel, ble vi advart.

Lederen var som tatt ut fra diskusjonen om boligmarkedet på 1800-tallet. Uansett hvor dårlig det gikk, var svaret alltid det samme: Vi trenger mer liberalisering!

Bauer og moderne boligpolitikk

Et innblikk i 1800-tallets boligdiskusjoner er godt presentert i den nordamerikanske boligaktivisten og byforskeren Catherine Bauers (1905–1964) hovedverk Modern Housing (1934), som ble gjenutgitt i fjor.

Boken gir en utførlig gjennomgang av det 19. århundres slumdannelse og ustyrlige byutvikling. Når den amerikanske byen styres av private spekulanter, viser Bauer, blir boliger både små og dyre.

