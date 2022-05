Å utforske seksualitet uhemmet uten å bli dømt av andre

The New Laws of Love: Online Dating and the Privatization of Intimacy

DATING : Marie Bergström ser på moderne kjærlighet og seksualitet i forbindelse med nettdating. Men er nettdating virkelig like trygt som hun påstår?

Dagens kommunikasjonsteknologi har gjort nettdating mer populær enn noensinne. Under pandemien får restriksjoner og isolasjon oss til stadig å søke menneskelig kontakt gjennom digitale plattformer. Hva hadde vi gjort uten internett under pandemien? Det er ikke godt å si.

Det vi vet, er at nettdating har kommet for å bli. I The New Laws of Love portretterer sosiolog og forsker Marie Bergström fenomenet ved å se på moderne kjærlighet og seksualitet i vår tid. Utgangspunktet for boken er intervjuer med yngre mennesker i Frankrike som utelukkende dater digitalt.

Boken er delt inn i to deler: Den første delen tar opp privatiseringen av dating, med tittelen «The Privatization of Dating», og har fire underkapitler: «The History of Matchmaking», «Dating Technicians», «The Keys to Success» og «Time . . .