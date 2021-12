Å utfordre et eurosentrisk perspektiv

– fra tidenes morgen til i dag. Afrikanere grunnla byer i Spania og Italia før de styrte det romerske imperiet. Og Etiopia hjalp også Europa frem på 1400-tallet. IDÉHISTORIE : Afrikanske og afrikansk-europeiske personligheter var sentrale i å bygge opp det vi i dag kaller Europa– fra tidenes morgen til i dag. Afrikanere grunnla byer i Spania og Italia før de styrte det romerske imperiet. Og Etiopia hjalp også Europa frem på 1400-tallet.

Da jeg for en håndfull år siden gikk ned i kjelleren under det kongelige slott i Palermo, Europas eldste rojale residens, oppdaget jeg at bygningens fundament ikke var som jeg hadde trodd. Egentlig hadde jeg reist hit til Sicilias hovedstad for å studere det arabiskinspirerte «Normannerpalasset» (Palazzo dei Normanni), som ble utbygget av den skandinaviskættede kong Roger II. Hit. Her, midt i Middelhavet, inviterte han den arabiske geografen Muhammed Al-Idrisi fra . . .