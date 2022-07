Å tenke på planeten

ØKOLOGI : Med planeten som forankringspunkt belyses her varierte temaer –vekst og ikke-vekst, antropocen og vår naturforståelse, vippepunkter, katastrofer og mulige fremtider, geoingeniørkunst, fabeldyr og biopolitikk.

Tiden er inne for å handle, ikke tenke, sa mange grønt engasjerte for tre-fire år siden. Det var tid for Greta Thunberg, klimastreiker og Extinction Rebellion, med markant bruk av utestemme.

Den kritiske bølgen skapte vibrasjoner, men endringene ble ikke like store som mange håpet. Kanskje de var litt for ensporet, de som antydet at avbalansert tenkning var feil tidsbruk? Dersom målet er å mobilisere både bredere og mer varig, er det nødvendig å utvikle et «tankens rom», der ulike mennesker kan møtes til avklaring av veiene til en grønn fremtid.

De som ser sannheten i dette, vil finne mye av verdi i Anders Dunkers ferske bok Å tenke på planeten. Boken består av 17 essays, tidligere publisert i årene 2015-2021, i den skandinaviske utgaven av Le Monde diplomatique.

Jeg har med glede lest noen av tekstene tidligere. Det gir likevel en annerledes helhet å få dem servert på ett brett. Noen gjentagelser blir det, naturlig nok, men hvert essay utgjør et eget univers, preget av et mylder av varierte stemmer . . .