Å stanse plastforsøpling

Plastic Unlimited. How Corporations Are Fuelling the Ecological Crisis and What We Can Do About It

ØKOLOGI : Plast vil i fremtiden være den største driveren for fortsatt oljeetterspørsel – med nærmere halvparten av global oljeetterspørsel innen 2050.

Jeg husker godt at min mor pleide å vaske plastposer. Hun var født før krigen, og det sitter i henne at man ikke kaster brukbare ting. I dag pælmer vi all slags plast i plastfraksjonen og tror at det da blir resirkulert. Sannheten er at mesteparten brennes, og mye havner på fyllinger og i havet. Hvem har vel ikke sett bilder av døde hvaler fulle av plast? En ny bok peker på storindustrien som egentlig hovedsynder.

Flere og flere av oss blir bevisstgjort om at vi bør ha med egne handlenett når vi går i butikken. Ganske mange rydder strender . . .