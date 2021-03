Å se på nåtiden som fremtidens fortid

– Din bok Metafysikk for vår tid (Metaphyzik zur Zeit, 2019 [2021]) kommer nå ut på norsk sammen antologien Akselerasjon (#Akzeleration, 2013). Hvor begynte ditt filosofiske engasjement i dette emnet?

– I perioden da jeg laget antologien, var det dukket det opp et spektrum av filosofi som hadde en spekulativ temporalitet – som så verden fra fremtidens utsynspunkt. Spekulativ filosofi har i dag mange forgreninger som noen ganger er i konflikt med hverandre, men de deler alle en realistisk eller materialistisk tro på vitenskapen.

I mer abstrakte termer er faren alltid at forskjellen mellom antagelser om fremtiden og fremtiden selv forsvinner, slik at fremtiden også går tapt for individet.

Jeg er særlig interessert i hva det kan bety å tenke på vår nåværende politiske situasjon på en optimistisk måte med et blikk fra fremtiden. Hvordan kan vi se nåtiden utenfra for å få øye på hva som er de mest lovende tendensene i vår moderne kapitalistiske verden? Antagelsen er at det finnes ubrukte vitenskapelige og teknologiske fremskritt, muligheter som kan utnyttes til å forvandle vårt samfunn på en mer opplyst måte. Til tross for at kapitalismen tilsynelatende beveger seg for hurtig, bremser den oss ned og holder oss tilbake.

Akselerasjonismen tillater oss å bryte «ligningen» som sitter fast i hodet vårt, nemlig at modernitet = opplysning = fremgang = vekst = kapitalisme = nyliberalisme. Når vi bryter opp dette idékomplekset, ser vi at fremskritt fortsatt er oppnåelig: Det er mulig å forbedre samfunnet vårt basert på rasjonelle kriterier som er til beste for flertallet.

. . .

