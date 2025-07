One Day, Everyone Will Have Always Been Against This

ISRAEL: Vi vet at når krigen mot Gaza en dag er over, vil alle si at de var imot Netanyahu, uten tvil.

Fra boken One Day, Everyone Will Have Always Been Against This: Å sette fyr på et bibliotek. Å sprenge en moské. Å brenne oliventrær. Å kle seg i undertøyet til kvinner som har flyktet, og så ta bilder. Å jevne universiteter med jorden. Å plyndre smykker, . . .

