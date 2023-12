Å risikere livet i forsøket

My Fourth Time, We Drowned

FLYKTNINGER / Hver eneste dag setter det mennesker ut fra Tyrkia til Hellas, fra Libanon til Italia, fra Marokko til Spania, fra Libya til Malta og fra Tunisia til Lampedusa. Aldri før har det vært så mange mennesker på flukt som det er akkurat nå. Journalisten Sally Hayden gir et vitnesbyrd om de menneskene verden har snudd ryggen til.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd, heter det i FNs verdens-

erklæring om menneskerettigheter. Er det egentlig lenger noe hold i denne forestillingen om at menneskeverdet er absolutt?

For første gang siden jeg selv begynte å dokumentere flyktningenes krise i Middelhavet for over tjue år siden, er alle fluktrutene over havet aktive. Hver eneste dag setter det mennesker ut fra Tyrkia til Hellas, fra Libanon til Italia, fra Marokko til Spania, fra Libya til Malta og fra Tunisia til Lampedusa.

Aldri før har det vært så mange mennesker på flukt som det er akkurat nå, og aldri før har det vært så vanskelig å ta seg til en trygg havn.

Så langt i år har det druknet over 2600 mennesker i vårt ferieparadis. Det er et snitt på over ti mennesker som hver dag synker ned til havets bunn, og det er bare dem vi vet om. Mennesker ingen har sett drukne, og hele båter med flere hundre mennesker om bord som bare forsvinner, blir aldri registrert som omkommet. Vi omtaler dem som ghost-ships, og menneskene om bord forblir ikke bare sporløst forsvunnet, men også navnløse.

Et vitnesbyrd

My Fourth Time, We Drowned, av journalisten Sally Hayden, er et vitnesbyrd om de menneskene verden har snudd ryggen til, og en kraftfull påminnelse om at de alle har et navn, en historie og en drøm om et nytt liv.

I august 2018 mottok Hayden følgende melding . . .

