Å leke med atomtrusselen

ATOMKRIG / Ukrainsk etterretning har siden 2014–15 vært sammenvevd med amerikansk og britisk etterretning. Når det gjelder angrepet ved Murmansk, kan norsk etterretning ha bidratt. Ved en provosert eskalering skal man vite at Russland er overlegent USA med hensyn til avanserte hypersoniske missiler, konvensjonelle så vel som nukleære.

Det ukrainske droneangrepet den 1. juni i år var rettet mot Russlands baser for strategiske bombefly. Det slo til mot mål et par hundre mil fra Ukraina. Det viktige er imidlertid hva slags fly som ble angrepet denne gangen: strategiske bombefly som inngår i en «nukleær triade».

Tidligere har Ukraina planlagt spektakulære operasjoner i Russland sammen med USA og Storbritannia. I dette tilfellet skal planleggingen ha tatt 18 måneder. Russerne mener britene . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram