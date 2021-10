Å klare å ta farvel

Where the Time Goes

FOTOGRAFI : Et monument over levd liv eller et redigert fotoalbum for de nærmeste?

Where the Time Goes ville ikke blitt til med mindre David Pace hadde fått en sjelden form for lymfekreft, forteller initiativtaker og ektefelle Diane Jonte-Pace mot slutten av denne fotoboken. Den fanger meg ikke umiddelbart, men leses annerledes i lys av ventetiden før den varslede død. Øyeblikksbilder fra et halvt århundre med samliv, ekteskap, felles barn og reiser fra utallige breddegrader gir rom til refleksjon over at man kan være aldri så ressurssterk, men like fullt svakt rustet til å ta avskjed.

I møte med fotoboken er det ikke bildenes kvalitet, men prosjektets funksjon som fascinerer. Fotografiene blir for ekteparet Pace en portal til en annen tid, og innsamling og sortering en mulig mestringsstrategi idet de begge trenger et fellesprosjekt å samles om i møte med den uunngåelige kreften. Diane utdyper at fotografiene bevisstgjør hva som er i ferd med å gå tapt. Hennes formuleringer kan også tolkes som en insistering på at gjensyn aktiverer minner som kan gjenerobres.

Idet sykdommen tok tak, utløste David Paces fotografier stor støtte fra . . .