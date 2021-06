Å forstå hva Gud kan ha ment med å sende dem til en utryddelsesleir

Genius and Anxiety av Norman Lebrecht er en kulturhistorie om de europeiske jødenes massive bidrag til Europas kunstneriske, litterære, musikalske, politiske og vitenskapelige liv. Her kan man minnes hva den vestlige verden skylder jødene. Og det er faktisk så overveldende mye at det er lett å falle for fristelsen til bare å dynge på med talende anekdoter – og spesielt hva fenomenet angst angår.

Angst er på mange måter et litterært motefenomen, og det krever en ganske dyptpløyende kulturell analyse om man skal makte å komme inn under huden på alle de kulturelle klisjeene som gjerne forbindes med angst. Angst kan være både underholdende og fascinerende å lese om i bøker, men i virkeligheten er som kjent angst ikke særlig morsomt. Forfatteren skriver: «In every person of genius who appears in this book there runs a current of existential angst.»

Arnold Schönberg får rykte på seg for å være en ødelegger av all kultur.

Forfatteren peker på at det særlig etter Dreyfus-saken kom fart i jødenes innflytelse på vestlig kultur. Folk som Freud, Einstein, Schönberg. Proust, Herzl, Trotskij, Haber og Hirschfeld utviklet seg alle til å bli store tenkere og forfattere. Men så lett er det ikke å forklare angst. Man må vise vilje og evne til å gå like dypt som Freud hvis man skal klare å forklare jødenes angst som en skapende kulturimpuls. Frykt er jo et begrep vi bruker om en synlig trussel, mens angst anvendes om en usynlig, eller objektløs, trussel. Stort sett bruker denne forfatteren begrepet «angst» som synonymt med «frykt». Det betyr ikke at boken er dårlig. Den er full av morsomme og interessante anekdoter om begavede kunstnere, men særlig dyptpløyende er den altså ikke.

Den særlige jødiske erfaringen er eksilet, som gjerne forbindes med eksodus, altså israelittenes utvandring fra Egypt, og de stadige truslene om tilintetgjørelse og utryddelse som har forfulgt jødene gjennom historien – og som har lagret seg i deres DNA som forfølgelsesangst og angst for å bli utryddet. Denne boken handler altså om de underjordiske rystelsene, og om hvordan dette gir seg uttrykk i deres kunstneriske praksis. Det som er slående, er at svært mange av dem bryter med gamle kunstneriske former og skaper helt nye utrykk. De skaper ikke en lukket «jødisk kunst», men moderne, avantgardistisk kunst.

- annonse -

Gud blir funnet skyldig

Boken er inndelt i 16 kapitler, og hvert kapittel tar for seg ett bestemt år i hundreårsperioden boken omhandler. Det vi lærer, er at jøder har en særegen evne til å tenke utenfor boksen, og til å se verden fra en annen vinkel enn den vanlige. Lebrecht skriver: «The Jewish mindset behind the wave of genius has not been successfully explored. How much do jewish elements in their background inform Mahler, Modigliani, Proust? What makes Marx hate jews? How much do science and mass migration affect rabbinic thinking, not to mention the physical shape of jews?»

Svarene denne boken gir, er dessverre bare så altfor anekdotiske og lettvinte til at denne leseren sitter igjen med følelsen av å ha blitt særlig klokere.

Boken er allikevel rikt krydret med beskrivelser som man ikke så lett glemmer, som alle anekdotene om stakkars Arnold Schönberg, som får rykte på seg for å være en ødelegger av all kultur, og som opplever at ryktene så til de grader løper foran ham at han får avslag i arbeidslivet gang på gang, med spørsmål av typen: «Er De det mennesket som har bidratt til å ødelegge musikken gjennom Deres fryktelige umusikalske, hoderystende babbel? Nei, De kan nok ikke få arbeid ved dette akademiet.»

Folk som Freud, Einstein, Schönberg, Proust, Herzl, Trotskij, Haber og Hirschfeld utviklet

seg alle til å bli store tenkere og forfattere.

I Auschwitz holder en gruppe rabbinere rettssak mot Gud, for å prøve å forstå hva Gud kan ha ment med å sende dem til en utryddelsesleir. Gud blir funnet skyldig. Til slutt sier en av rabbiene: «Så er det tid for aftenbønnen.» Dette får den franskjødiske filosofen Emmanuel Lévinas til å undre seg på hva som får mennesker til å fortsette å tro på Gud selv etter en så uforståelig grusom hendelse som holocaust.

En annen jøde, Eli Wiesel, selv tenåring i Auschwitz, konfronterer Gud med hans handlinger og forstår ikke lenger hvorfor han skal velsigne Guds navn.

En barnefange, Otto Dov Kulka, ser Gud i en drøm mange år senere, inne i krematorium nummer to, og stiller seg selv det forbudte spørsmålet: «Hvor er Gud i Auschwitz?»

Den ungarske nobelprisvinner Imre Kertész fører det fryktelige spørsmålet videre og gjør det om til et paradoks: «Gud er den som fikk meg inn i Auschwitz, men også den som fikk meg ut derfra, og som derfor fikk meg til å skrive romaner, siden Gud vil høre om og vite om alt han har gjort.» Han holder en dirrede pekefinger rettet mot en gud som aldri blir fullstendig tilgitt. Svarene på Guds rolle i Auschwitz kom til å lede mange ut i ateisme, mens en ultraortodoks jøde som Joel Teitelbaum forklarer Guds handlinger som uttrykk for et sinne rettet mot de tyske jødene som har sviktet Hans bud. Andre rabbinere forklarer det med det uforklarlige, altså at det ikke har noen hensikt å spørre om Guds motiver, men at det er en grense for hva mennesket kan forstå – og at det er ørkesløst å prøve å finne rasjonelle eller moralske svar på det jødiske spørsmålet.

Det er disse anekdotene, og mange andre også, som gjør at denne boken er verdt å lese, men som sagt: Den angsten som forfatteren foregir å forklare, blir egentlig aldri forklart. Altså klarer ikke forfatteren helt å gjøre det han har satt seg fore.