Å dyrke jordhelse

Glade dyr og levende jord

ØKOLOGI : Marit Bendz har møtt gartnere, agronomer, bønder og ildsjeler som på ulike måter driver et jordbruk stikk i strid med statlige anbefalinger.

Den første kokeboken jeg skaffet meg, var Kornelias kokebok (1981), en samling vegetariske oppskrifter rikelig utstyrt med klassiske antroposofiske vått-i-vått-illustrasjoner av grønnsaker som strekker seg mot jordkreftene og den kosmiske himmelenergien. Den gangen, sent på 80-tallet, var det biodynamisk jordbruk som sto for den mest radikale retningen i landbruket i Norge, og Kornelias kokebok ble en viktig introduksjon for meg til økologisk mat og dyrking. Jeg leste boken og gikk på Vegeta Vertshus, flyttet til et nedlagt småbruk og dyrket grønnsaker uten sprøytemidler og kunstgjødsel. Vi hadde også høner og griser – men ingen traktor.

Menneskene, dyrene og plantene

Det kan være lett å gjøre narr av enkelte biodynamiske ideer, hvor preparater puttes i kuhorn og graves ned i jorden mens det er fullmåne, men det antroposofiske landbruket var tidlig opptatt av jordhelse og det å skape levende jordsmonn gjennom en helhetlig dyrking. Mye av samtidens radikale landbruk har tatt disse ideene videre, det er jordhelse som står i sentrum. I tillegg til at god jordhelse skaper sunne grønnsaker, er målet å forbedre og bygge opp jorden slik at landbruket binder mer CO 2 enn det slipper ut.

Plantedekke, biologisk mangfold, mikrobiologi, minimalt med pløying og levende rotsystemer.

God jordhelse skapes ikke . . .