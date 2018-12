Å drømme er å se døden i øynene

Forfatter og filmskaper.

Den første dokumenterte drømmeboken ble skrevet i 2070 f.Kr. av den egyptiske faraoen Merikere. Han tolket drømmene som varsler om gode eller onde hendelser, et tolkningsgrep som har blitt etterlevd i vårt gjengse forhold til drømmer i over 4000 år.

Ordet drømme har, som det engelske dream, sin etymologiske rot i det norrøne dreyma, med betydningene «glede», «jubel», «sang» eller «virksomhet», «liv», «glede». Det germanske dreugan kan assosieres til «svike», «bedra», «blendverk». Og er ikke drømmene et virkelig blendverk?

En mer materialistisk versjon av drømmens mystiske eller mindre mystiske substans finner vi i den skotske filosofen Thomas Browns (1778–1820) essay Om drømmer: «Forfattere fra antikken og renessanseforfattere som skrev om drømmer, opererte ofte med tre kategorier: guddommelige (innplantet i sinnet på et overnaturlig vis) – naturlige (forårsaket av dominerende kroppsvæsker eller ubalanse i disse) – animalske (som har opphav i de daglige anliggender som menneskene beskjeftiger seg med.»

Drømmen skaper virkelighet. Først drømmen, så skapelsen.

Freuds klassiske verk Drømmetydning og Jungs arketyper (vann symboliserer det ubevisste) har skapt andre og grunnleggende analytiske begreper om drømmer – og ikke minst etablert begrepet underbevisstheten, eller heller flertallsformen underbevissthetene, for bevisstheten består ikke bare av et metaforisk «over» og «under», men av et komplekst samspill av kjemi og elektriske impulser som går i alle retninger og gjør disse «plasseringene» meningsløse.

En virkeligere virkelighet

I enkelte amerikanske urbefolkninger tolkes drømmene i rituelle danser og sjamanistisk praksis og har stor kulturell betydning for virkelighetsforståelsen. Noen av stammene ser på drømmer som mer virkelige enn den «våkne» virkeligheten og tror at drømmen representerer en større og sannere versjon av denne. Og enda mer fantastisk: Det å drømme ses ikke som noe den enkelte selv gjør – han eller hun går snarere inn i drømmesfæren. Drømmen som en selvstendig eksisterende bevissthetsverden.

Drømmene har ulik betydning i ulike kontekster i ulike kulturer. I Bruce Chatwins antropologiske klassiker Drømmespor skriver han om de australske aboriginene: «Et drømmespor er en usynlig vei hvor de australske urinnbyggernes forfedre vandret i tidens morgen. Ved å synge ga forfedrene navn til alt de så under vandringene sine, og på den måten skapte de verden. I dag kan deres drømmespor følges på kryss og tvers over hele Australia ved bare å lære sangen.»

Vi flyr over ørkenlandskap vi aldri har besøkt. Vi faller i ilende redsel inntil vi slipper angsten for å falle – og blir vektløse og flyr som fugler og navigerer med vinger. Hva er det som får hjernen til å utløse disse synene? Er det et slags overskudd som skal brennes av og bearbeides? Er det en kjemisk oppladning hjernen trenger for å virke optimalt? Er drømmene rester fra en skjult, fjern fortid, reminisenser fra tusener av år siden, samlet i bevisstheten som en både kollektiv og subjektiv hukommelse? En aktivitet som ordner opp i opplagret stress og turbulens i hverdagen? Kanskje drømmene er logiske og rasjonelt relevante i en eller annen forstand?

Tid samlet og tid oppløst

Den engelske flyingeniøren og filosofen John Dunne (1875–1949) skrev i 1927 An Experiment with Time, hvor han påstår at tiden ikke eksisterer, for alt som kan skje i virkeligheten, har allerede skjedd i det han beskriver som et «serielt univers» – det kan kun oppleves i drømme, siden tiden også der er oppløst. Dunne påstår at drømmene derfor også kan ha forutsigelser om fremtiden for den som er «våken» og memorerer sine drømmer dagen derpå.

Drømmer laksen om fossen? Bekken om havet? Havet om himmelen?