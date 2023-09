Å bygge en førskole, en crèche, i Ethembeni

CAPE TOWN / Sør-Afrika er i boligkrise, og med sviktende infrastruktur og utbredt politisk korrupsjon rammes de fattigste hardest. Den lokale humanitære organisasjonen The Shackbuilder bygger shacks, midlertidige boliger i treverk og korrugerte metallplater for mennesker i nød. Vi forsøkte å bidra.

Med forfatter Are Skogedal Bergerud#

Samarbeidet vårt med den sørafrikanske organisasjonen The Shackbuilder tok oss til den uformelle bosettingen Ethembeni, i utkanten av Khayelitsha i Cape Town. Sammen med dem har vi i forbindelse med vår masteroppgave utforsket arkitekturens rolle i møte med en global boligkrise og stadig urbanisering i det globale sør. Vi har sammen søkt problemløsning i denne konteksten og sett på hvordan små inngrep og lokale initiativ kan bidra til å skape løsninger på sikt. Gjennom vår siste reise til Sør-Afrika, tok vi på oss oppdraget i å planlegge, prosjektere og etter hvert bygge en førskole, en crèche, i Ethembeni. Dette arbeidet tar vi for oss i vår masteroppgave Ethembeni Crèche – Preschool and common space in an informal settlement in Cape Town.

Slumområder

Cape Town, en utrolig vakker by, preget av smil og varme mennesker omringet av slående natur, er en by i krise. Som resten av Sør-Afrika, er den plaget av korrupsjon, uorden . . .