Å bekjempe boligspekulasjon

NøRREBRO / Førti års tomt- og boligkamper i København har gitt resultat. En av få politikere i verden har her våget å ta et oppgjør med Blackstone – en av de største multinasjonale boliginvestorer som finnes.

Kvarteret på Nørrebro i København har vært åsted for mer enn fire tiårs kamp om tomter og boliger.

Nørrebros moderne historie er tett forbundet med den første industrialiseringsbølgen i København på slutten av ​​1800-tallet da området ble hjemsted for flere fabrikker. Det utviklet seg raskt til et arbeiderstrøk med den høyeste befolkningstettheten i København-området, med boliger av lav kvalitet som kjennetegn. Området forfalt i etterkrigstiden, og på begynnelsen av ​​1970-tallet besluttet byrådet at en større fornyelse måtte til.

Samtidig kom to migrasjonsstrømmer til å definere Nørrebros omdømme og rolle som episenter for anti-kapitalistisk og anti-rasistisk politisk aktivisme og bevegelser de kommende tiårene. Gjestearbeidere fra Tyrkia og andre land slo seg ned her, samtidig flyttet babyboom-generasjonen til København for å studere som ledd i periodens store utbygging av offentlig videregående utdannelse.

Politiets handlinger ble senere ansett for ulovlige av domstolene.

Byens planer om å fornye kvarteret og de eksisterende innbyggeres og studenters ønsker om billige boliger førte til flere sammenstøt med politiet på 1970- og 1980-tallet. Den første bølgen var de såkalte «slumstormere» som okkuperte tomme bygninger som skulle rives . . .