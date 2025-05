Å arbeide for fred

Holding Liat

GAZA / Konflikten i Gaza er forferdelig for alle uskyldige. Men hva gjør at en israelsk familie kan skape den politiske vilje og press som skal til for å få datteren løslatt i løpet av to måneder, mens tusener av palestinere som ble arrestert og fengslet uten tiltale eller rettssak under krigen, forblir stemmeløse.

I en tid der så mange synspunkter fastlåses i motsetninger, og sannhet er blitt et relativt begrep, skiller Brandon Kramers israelske gisseldokumentar Holding Liat, som hadde verdenspremiere på Berlinalen 16. februar, seg ut ved at den tar seg bryet med å gi et nyansert bilde av en brutal konflikt.

oktober

Liat Beinin Atzili, en 49 år gammel historielærer, kibbutznik og mor til tre voksne barn, var blant de rundt 250 israelerne som ble tatt som gisler under Hamas-krigernes brutale innmarsj i Israel fra Gaza 7. oktober 2023. Hun ble tatt som gissel sammen med sin sårede ektemann Aviv fra Kibbutz Nor Oz – og tilbrakte to måneder i fangenskap i Gaza. Faren, søsteren og sønnen hennes viste utrettelige innsats for å presse den amerikanske regjeringen til å påvirke en løslatelse. Mannen hennes var ikke like heldig: Han kom tilbake i en kiste etter å ha bukket under for skuddskader under angrepet, som etterlot 30 døde i kibbutzen.

De grusomme . . .

