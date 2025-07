Malerens tredje øje

On Painting: Courses, March-June 1981

BOKESSAY / I sine skrifter inddrager den franske filosofen Gilles Deleuze malernes udtalelser om arbejdsprocessen – fra notitsbøger, essays, samtaler og interviews. Og specielt om maleren Frances Bacon: hvad er hans forvredne ansigtsportrætter, hvis ikke det der giver en form til noget vi savner, en vitalitet hvor selv ensomheden ophæver ensomheden? Og hvordan kan kunst på sansningens egne præmisser lære os at tænke, føle og erfare livet?

Hver tirsdag formiddag fra marts til juni 1981, holdt Gilles Deleuze sine forelæsninger over malerkunsten. Alle var velkomne. Selv befandt han sig på toppen af sin karriere. Han var ved at færdiggøre sit manuskript om maleren Francis Bacon (1981), mens han undervejs foretog research til sine to bøger om filmkunsten (1983–85). Få år senere udgav han sine essays om litteratur.

Kunsten blev i de sidste ca. 20 af hans liv og frem til hans død i 1995 et afgørende . . .

