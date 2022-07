Forbildet som falt

TV-SERIE: The Dropout

Fortellinger om svindlere, fortrinnsvis fra virkeligheten, er lett å la seg fascinere av. For tiden er vi inne i en aldri så liten bølge av dem med blant annet serien Inventing Anna og dokumentaren Tinder-svindleren , begge på Netflix.

The Dropout på Disney+ har – kanskje ikke overraskende, siden den også er en dramaserie – mest til felles med førstnevnte. Serien forteller om den amerikanske teknologigründeren Elizabeth Holmes, spilt av Amanda Seyfried. I januar ble hun funnet skyldig på fire av elleve tiltalepunkter om svindel og sammensvergelse og risikerer opptil 20 års fengsel når straffeutmålingen settes senere i år.

Holmes var grunnlegger av og administrerende direktør for helseteknologiselskapet Theranos, som hun opprettet i en alder av 19 år i 2003. Hun ledet selskapet frem til det ble oppløst i 2018, i kjølvannet av at The Wall Street Journal og varslere avdekket høyst tvilsomme forhold ved teknologien Theranos angivelig baserte seg på.

Gründerdrømmens «catch 22»

Fallet . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)