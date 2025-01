5532 nordmenn opplært av amerikanerne

KRIG / Norske offiserer ser verden fra USA. Johan Galtung intervjuet om utgivelsen av War Without End på norsk, der han skrev forordet. Blant annet nevnes her at integrasjonen av rustningsindustrien er den delen av den økonomiske sektor som samordnes raskest i EF-området.

Av John E. Andersson

ORINTERING 50 år siden

Den amerikanske forskeren Michael T. Klare påviser i sin bok War Without End (1942) at 5532 nordmenn ble opplært under USAs militærhjelpsprogram i perioden 1950–1969.

– Boka kommer nå på norsk med forord av deg. Hva forteller dette oss om Norges integrasjon i NATO, professor Johan Galtung?

– Tallet i seg selv sier ikke så mye. Men når man ser at det er omtrent det samme antall som kom fra hele Afrika, at Spania bare hadde litt flere, at Frankrike og Italia som er svært mye større land enn Norge, bare hadde to–tre ganger mer, så antar det etter mitt skjønn store dimensjoner.

Nå kan man si at disse nordmennene ble trenet i ting som har med øst/vest å gjøre, høyintensive former for krigføring som vi forbinder med Vietnam og undertrykkelse innad i land.

Det jeg er redd for, er all den andre påvirkningen de er blitt utsatt for: i hvor stor grad de nå tenker amerikansk. Ikke den konkrete opplæring i militærteknikk så mye som de forbindelser og tankebaner de er kommet . . .

