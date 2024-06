5500 kunstverk

Tangen-samlingen

BILLEDKUNST / Er det gjennom sin mangfoldighet at verden trer frem? Livsspillet foregår bak noen masker, som enkelte bærer, andre tar av. Verkene i Tangen-samlingen er laget av nordiske kunstnere gjennom 1900-tallet, med en hovedvekt fra 1930 til 1960. Og hvem er Tangen, ved siden av å være kapitalforvalter? Man bør ikke glemme at han skrev en avhandling om Rolf Nesch (ved Courtauld Institute i London).

Hvis man hadde hatt 30 år og ingen økonomiske begrensninger, kan det gjerne være at man ville samlet på kunst i denne perioden. Men hva ville man kjøpt? Tangen-samlingen gir ett av mange svar.

De omkring 5500 verkene i samlingen er laget av nordiske kunstnere gjennom 1900-tallet, med en hovedvekt fra 1930–1960. Materialet i samlingen er for stort til at vi kan gi en innføring, men en påkostet bokutgivelse fra Orfeus Publishing gjør et godt forsøk på visuelt å presentere høydepunkter fra samlingen, ledsaget av et fåtall tekstbrokker, nærmest i form av hilsener.

Unntaket er Hilde Sandviks intervju med samleren, som med fordel kunne vært gitt en større plass. Hvorfor? Fordi det er av interesse å lese hvilke intensjoner som ligger bak å skape en samling, primært med innkjøp i annenhåndsmarkedet.

Billedmaterialet er ordnet i grupper som er hentet fra den generelle kunsthistorien, men utover dette finnes ingen kunsthistoriske utgreiinger. Den faglige tilnærmingen til samlingen får vi vente at vil komme i en serie av publikasjoner i tilknytning til utstillingene i Kunstsilo i Kristiansand. Først i denne rekken er åpningsutstillingen, Nordiske lidenskaper, med omkring 700 malerier, kuratert av Åsmund Thorkildsen (se undersak).

Gösta Adrian-Nilsson: . . .