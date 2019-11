RETTEN TIL Å VÆRE HØY: Colorados cannabiseksperiment

LEGALISERING: Har legaliseringen av marihuana ført til idyllisk frihet for brukerne, eller har det oppstått nok et marked for kyniske profittjegere?





Pot Luck: The Altered State of Colorado Jane Wells (USA)

Da innbyggerne i den amerikanske staten Colorado stemte for å endre loven og legalisere bruk av marihuana «til rekreasjonsbruk», tenkte mange at dette ville føre til at den jevne hasjbrukeren, som dyrker en plante eller to i hagen, fikk frihet til å slappe av på sofaen med en joint og kose seg i fred og ro. De tok imidlertid ikke de aggressive kommersielle kreftene med i beregningen: Etter at loven trådte i kraft i 2014, ble cannabis raskt forvandlet til et masseprodusert og markedsført produkt, og skruppelløse profittjegere har siden kynisk utnyttet fattige bydeler, der de fargede innbyggerne er i flertall.

Det er i alle fall dette dokumentaren Pot Luck: The Altered State of Colorado hevder. Den britiske filmskaperen Jane Wells fokuserer på de negative sidene ved legaliseringen av cannabis, og filmen fungerer i stor grad som en advarsel. Den amerikanske marihuana-lovgivningen varierer fra delstat til delstat, og Colorado var en av de første delstatene (blant elleve totalt) som legaliserte stoffet. Wells undersøker konsekvensene av legaliseringen gjennom intervjuer med en lang rekke eksperter, hasjentusiaster, politi og kommersielle aktører.

Stereotypier

Åpningssekvensen tar oss med inn i International Church of Cannabis i Denver. Kirkesamfunnet holder til i en hundre år gammel (tidligere luthersk) kirke – med et oppsiktsvekkende interiør: neonpsykedelisk kunst på alle vegger og tak, malt av en kunstner fra Madrid. Lee Molloy, som framstår som selve klisjeen på en utfrika hasjrøyker, er en av kirkens grunnleggere. Han viser oss rundt i bygget, forklarer når kirkesamfunnet ble etablert og hvordan organisasjonen fungerer. Medlemmene kaller seg «elevasjonister», og cannabis er kirkens sakrament. Sekvensen påkaller nok heller latter framfor å sette en støkk i noen.

Pot Luck fokuserer på de negative sidene ved legaliseringen av cannabis.

Regissøren ser ut til å være blottet for illusjoner om at cannabis er i nærheten av å skape like store samfunnsproblemer i dagens USA som det opioider (som heroin, morfin og opium) gjør. Det er allikevel tydelig at hun ikke er av typen som fyrer opp en joint når hun vil bli inspirert eller øke produktiviteten sin: Litt lenger ut i filmen møter vi en hasjrøyker av det gamle slaget, kledd i en T-skjorte med påskriften «What Day Is It». Dokumentaren gjør så godt den kan for å bekrefte stereotypien om den sløve hasjbrukeren.

Mengden tetrahydrocannabinol (THC) i hasjplantene varierer, og den manglende statlige kontrollen av dette omtales som problematisk. Men den største skaden lovendringen har påført Colorado, om man skal tro Pot Luck, er ikke nødvendigvis relatert til innbyggernes helse, men til de samfunnsmessige ulikhetene den har ført til: Majoriteten av cannabisutsalgene ligger i fattige bydeler – med høy andel av fargede innbyggere – og drives av hvite som i utgangspunktet er privilegerte i den byråkratiske prosessen og påkrevde bakgrunnssjekken man må gjennom for å få starte en bedrift. Med andre ord: Legaliseringen av marihuana har ført nok en pengestrøm til de privilegerte, mens innbyggerne i de marginaliserte samfunnene blir fengslet som et resultat av «krigen mot narkotika». I tillegg har det nye «rekreasjonsmarkedet» tvunget seg inn på det medisinske markedet, i den forstand at helsepersonell nå selger resepter på marihuana for hundre dollar stykket. Lettjente penger, ifølge en helsearbeider.

Konstitusjonell rettighet

Og som om dette ikke var nok: Voldskriminaliteten har økt – ikke sunket, slik det ble argumentert med – etter legaliseringen. Titusenvis av marihuana-relaterte forbrytelser i Colorado er fremdeles ikke oppklart. Institusjonelle rammeverk, for eksempel innenfor bankvesenet, har ikke greid å holde følge med den eksplosive utviklingen til cannabisindustrien – noe som gir industrien «en stadig kriminell undertone», ifølge filmen. Bankenes motstand mot å tilby utsalgene grunnleggende kundetjenester skyldes at marihuana fortsatt er klassifisert som et narkotisk stoff. De risikerer dermed å bli anklaget for hvitvasking av penger om de tar inn godkjente marihuana-selgere som bankkunder. Dermed blir utsalgene sittende med store mengder kontanter i kassen, ikke ulikt de illegale narkotikakartellene. Pensjonert militærpersonell ble i en periode brukt som vakter i cannabisutsalgene – da det ikke var uvanlig med sju–åtte væpnede ran i uken.

Eimen av kriminalitet hefter altså ved den legaliserte cannabisbransjen, til tross for lovendringen. Og den moralske holdningen blant vanlige innbyggere har heller ikke endret seg – en spesialist på avhengighetsbehandling omtaler legaliseringen av cannabis som «å ta leppestift på en gris», siden «dophandel er dophandel».

Pot Luck kan muligens overbevise seeren om at legalisering av cannabis har gjort mer skade enn gagn i Colorado. Men vedtaket blir neppe omgjort, sier politisjefen, siden det nå er blitt lovfestet, og byer som har legalisert marihuana, er raske til å understreke at ikke bare er det lov å være i besittelse av marihuana, det er også en «konstitusjonell rettighet». Å ta den retten tilbake vil dermed utfordre deres grunnleggende frihet som amerikanere, om man følger den retorikkens logikk.

Flere innbyggere i Denver protesterer mot de mange reklameplakatene for cannabis som nå henger over hele byen. Men en kvinne vi møter, sitter igjen med en følelse av tap etter legaliseringen: «Da hasjrøyking ble lov, ble det ikke like moro», forteller hun nostalgisk og minnes hvor spennende det var å tenne en ulovlig joint.

At en lovendring neppe vil tilfredsstille alles behov og ønsker, er kanskje den viktigste lærdommen vi sitter igjen med etter å ha sett Pot Luck.

Oversatt av Vibeke Harper