Medforfatter: Ingolf Håkon Teigene

NY TID 30. juli 1977: I dag står han fram i Ny Tid. Tidlegare kaptein og major Svein Blindheim. Under krigen ein framståande medlem av kompani Linge.

Til oss seier han: – I 1953 var eg med på å lære opp finnar i spionasje og sabo-

tasjeverksemd. Opplæringa gjekk føre seg i Helsingfors og var sikta inn mot aktivitetar inne på sovjetisk jord:

– Arbeidet var organisert via Etterretningsstaben i Forsvarets Overkommando.

Eg var også ein tur i Nord-Finland og gav dei finske agentane den siste briefing før dei vart sende over grensa til Sovjet.

Blindheim har tagt med det han veit i 25 år. No vil han ikkje teie lenger. I dette intervjuet fortel han detaljert om kva han har vore med på. Det er ei fantastisk historie:

Han vart utstyrt med nytt pass då han skulle reise. Ingen visste kvar han skulle. Kona trudde han var i England. Opplæringa i Finland gjekk føre seg i stor løyndom. Sjøl budde Blindheim på eit hotell. Han skulle ikkje kontakte ambassaden.

Magnus Bratten, som formelt var attaché ved ambassaden, verva finnane og organiserte opplæringa. Det flaut med pengar til mat, drikke – og til lønn for arbeidet som finnane utførte. Alle finnane var pro-vestlege og klare antikommunistar. Svein Blindheim seier:

– Eg forsto straks at eg hadde vore med på noko riv ruskande gale. Noko som eg heller ikkje kunne forsvare overfor samvitet mitt. Når eg no får fortelje sanninga, kjennest det som ei tung bør fell av meg.

Vite minst mulig

Kaptein Svein Blindheim begynte å arbeide i Etterretningsstaben i Forsvarets Overkommando i 1949, etter oppmoding frå Vilhelm Evangs folk der.

I denne tida fekk Blindheim opplæring i etterretningsarbeid: – Våren 1953 vart eg så beden om å reise til Finland for å utføre eit oppdrag der.

– Du spurte ikkje kva slags oppdrag det var tale om?

– Nei. Vi som hadde vore aktive i motstandskampen under krigen var vane med å spørje minst mulig. Vi gav og tok ordrer. Dette hadde vi vendt oss til. Og eg tenkte på same måten den gongen – då eg arbeidde i Etterretningstenesta.

Seinare har eg skjønt at denne verksemda var så provoserande at ho etter alle vanlege handlingsmønstermkunne ha rettferdiggjort dei alvorlegaste reaksjonar mot NATO-landet Norge – både frå sovjetisk og finsk side.

Eg sa ja til oppdraget. Vi var to som reiste saman – i same ærend. Ein fotograf og eg. Eg vart utstyrt med nytt pass. I dette passet fekk eg no yrkestittelen «konsulent» i staden for «kaptein».

– Spurte du om kvifor du trong nytt pass?

– Nei.

Opplæring i spionasje mot sovjet

– Kva hende då de kom til Finland på vårparten i 1953?

– Vi vart straks kontakta av cand. philol. Magnus Bratten, som formelt var knytta til den norske ambassaden i Helsingfors som attaché. Gjennom Bratten vart vi straks introduserte til det arbeidet det viste seg at vi skulle utføre: Å utdanne finnar til operasjonar inne i Sovnet.

– Kva slags operasjonar var det snakk om?

– Ja, det gjekk jo fram av den opplæringa vi gav dei. Fotografen som eg reiste saman med underviste i bruken av minikamera. Altså spionkamera. Oppgåva mi var å instruere dei kva dei skulle leite etter, og korleis dei skulle gå fram for å finne det dei var på jakt etter.

– Kan du gå nærare inn på dette?

– Ja, det dei var på jakt etter var militære installasjonar og militære anlegg av alle slag – flytypar, flyplassar, våpenlager, stridsvogner, militære konsentrasjonar. Alt slikt som har interesse å vite om eit anna lands militære styrke, effektivitet osv.

Sabotasje

– Fekk finnane også opp-læring i sabotasje?

– Eg hadde jo lang røynsle frå sabo-tasjearbeid gjennom Kompani Linge under krigen…

Ja, finnane fekk opplæring i sabota-sje. Eg fortalde dei kva dei skulle gå etter dersom dei skulle utføre sabotasjar, og korleis slike aksjonar skulle gjerast. Eg gav dei mellom anna instruksjon i bruken av sprengstoff.

Inntrykket mitt var at finnane skulle kunne utføre sabotasjeaksjonar dersom det vart nødvendig for å dekke over spionasjeverksemda.

Heile Helsingfors

– Kvar gjekk denne opplæringa føre seg?

– Vi dreiv opplæringa på hemmelege plassar. I dekkleiligheter rundt om i Helsingfors om kvelden.

Det var gjerne slik at fotografen først underviste ein time eller så i bruken av spionkamera.

Etterpå kom eg og fortalde kva dei skulle vere ute etter, og korleis dei skulle få fatt i materialet.

– Hadde du noko form for kontakt med ambassaden i denne tida?

– Nei, eg forsto klart at eg ikkje skulle kontakte ambassaden. Eg budde heile tida på Klaus Kurki Hotell i Helsingfors, og den einaste eg hadde kontakt med av ambassade-folk, var Magnus Bratten. Han var jo som sagt offisielt attaché der.

Rikeleg med pengar

– Kva var Brattens rolle i dette?