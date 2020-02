7. 2. 1970 Fra Karl Marx til aktuelle debattbøker.

Helge Krogs 6te kolonne. Pax forlag sender i disse dager ut sin vårliste, og det er all grunn til å spenne forventningene høyt. Innslaget av politisk viktige bøker er fyldigere enn på lenge. Riktignok mangler fortsatt de sentrale bøker om Norge, men Pax forsikrer om at det er en rekke emnebøker (skipsfart, utenlandsk kapital og maktkonsentrasjon) under arbeid. Denne ny-orientering vil slå ut for fullt til høsten.

Men det er nok å lese på i mellomtida. Helge Krogs 6te kolonne er allerede kommet og bør leses som motvekt til offisiell norsk krigshistorie. Helge Krog avslører hvor viktig norsk industri var for tyskerne, den gang som nå var profitten avgjørende. [Se NY TID i april. red. anm.] Til 9. april kommer boka NS fra parti til sekt, skrevet av Hans Olav Brevig. En helt aktuell bok kommer også om norsk opprustning, krigsindustri og militær politikk, Krigstaten Norge, av Nils Petter Gleditsch og Sverre Lodgaard.

Karl Marx i utvalg

Alle diskuterer Karl Marx og hans teorier, og Pax starter nå en billigbokserie med Karl Marx’ egne verker i utvalg. Alle bøkene i serien er lagt opp som studieoppgaver. Et forsøk på å videreføre en analyse av det kapitalistiske samfunn er skrevet av engelskmannen Ralph Miliband. Staten og kapitalismen vil utvilsomt stimulere norsk debatt, ikke minst fordi det blir stadig tydeligere hvordan staten brukes som et instrument for en borgerlig politikk.

Et norsk originalbidrag i Marx-debatten blir levert av Sigurd Skirbekk: Nymarxisme og kritisk dialektikk.

Papandreou, Myrdal og Lukacs. Midt i sentrum for debatten om USAs imperialisme står boka Imperialismen i vår tid, skrevet av den amerikanske økonomen Harry Magdoff. Det er uten tvil den beste dokumentasjon av de økonomiske mekanismer som brukes til å undertrykke folket i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Andreas Papandreou har et oppgjør både med vestlig kapitalisme og øst-europeisk partidiktatur. Boka heter Mot en totalitsert verden? og den norske utgaven er ved Finn Gustavsen.