30 år med Film fra Sør

DIGITAL FESTIVAL: «Det er et spesielt år», sier Lasse Skagen og Åse Meyer fra Film fra Sør. Med nedstengingen av kinoene i Oslo blir årets jubileumsutgave av festivalen arrangert digitalt.

«I fjor hadde vi et fantastisk år med 28 000 besøkende, noe som var langt det høyeste for festivalen noensinne», forteller Lasse Skagen, kunstnerisk leder for Film fra Sør-festivalen og Festivalkontoret.

Fjorårets utgave av festivalen, som viser filmer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, åpnet med sørkoreanske Parasitt av Bong Joon-ho (les omtale her). Få måneder senere skrev filmen historie ved å bli den første ikke-engelskspråklige Oscar-vinneren i kategorien beste film. I år fyller Film fra Sør 30 år med blant annet et retrospektiv viet den sørkoreanske filmskaperen.

Mye vil imidlertid bli annerledes når festivalen arrangeres i perioden 26. november til 6. desember. Opprinnelig skulle det bli en kombinasjon av fysisk og nettbasert festival, med hovedvekt på visninger i kinosal. På grunn av de nylige smittevernstiltakene som er innført i Oslo, blir årets jubileumsutgave isteden heldigital. Med det blir også utvalget litt mindre enn de over 90 filmene som stod på programmet.

«Allerede i juni ble det lagt en plan om å bygge vår egen ‘strømmetjeneste’. Denne var ment å være et supplement til kinovisningene, og en backup om kinoene måtte stenge. Vi er jo glade for det nå. Selv om en digital festival ikke kan bli det samme, får vi i det minste vist et bredt utvalg av filmene som var programmert, totalt nærmere 70. Det blir et stort eksperiment», forteller Åse Meyer. Hun er vikarierende daglig leder i stiftelsen Festivalkontoret, som er et felleskap av filmfestivaler i Oslo bestående av Film fra Sør, Arabiske Filmdager og Oslo Pix.

Mexico i sentrum

«Det er på alle måter et spesielt år. Man ser jo også på det generelle kinorepertoaret at svært mange filmer utsettes. Vanligvis henter vi mye film fra Cannes-festivalen, som i år bare var en blek nettutgave av seg selv. Særlig har det vært utfordrende å finne filmer av etablerte regissører til hovedkonkurransen. Men vi har et svært sterkt program i seksjonen Nye Stemmer og et tilsvarende solid dokumentarprogram. Totalt sett har vi en god miks av nye og eldre filmer, inkludert en del jubileumsfilmer», forteller Skagen.

Årets åpningsfilm blir Michel Francos New Order, en hardtslående film om voldelig opprør i Mexico lagt noen få år frem i tid. Festivalen vier i år Mexico spesiell oppmerksomhet, med både tidligere filmer av regissør Franco og andre nye filmer fra landet.

«De meksikanske filmene er veldig gode hver for seg, og sammen danner de et bilde av dagens Mexico og utfordringene der», sier Skagen.

Startet på Blindern

Da Film fra Sør ble arrangert for første gang i 1991, fant festivalen sted på Universitetet i Oslo, i samme sal som Blindern Filmklubb hadde sine visninger.

«I begynnelsen hang festivalen litt sammen med Blindern Filmklubb, som var etablert et par år tidligere. En del av de aktive i filmklubben var folk fra Institutt for medier og kommunikasjon på universitetet, deriblant Dag Asbjørnsen», forteller Skagen.

«På dette faget lærte man en del om filmproduksjon fra andre kontinenter enn USA og Europa, men det var vanskelig å få sett filmer fra disse landene. Da kom Dag Asbjørnsen opp med ideen om å lage en filmfestival», supplerer Meyer, som i likhet med Skagen og Asbjørnsen var involvert i festivalen de tidlige årene.

«Det første året var det vel rundt hundre tilskuere på filmene til sammen. Året etter fikk festivalen midler fra universitetet i forbindelse med 500-årsmarkeringen for Columbus’ oppdagelse av Amerika. Da ble det en noe større utgave, preget av dette jubileet. Men den virkelige starten for starten for festivalen kan man si kom i 1993, da Oslos daværende kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen takket ja til å inngå et samarbeid. Dermed kom festivalen til sentrum, i kjelleren på Klingenberg kino. Dette var også første år Film fra Sør fikk støtte fra Norad, der det var et par entusiaster for festivalen. Det var betydningsfullt», forteller Skagen.

Argentinske publikumsvinnere

Fra begynnelsen viste Film fra Sør mye film fra Latin-Amerika, som har mange land med lang filmtradisjon – samt filmer Kina og Iran, som også er sterke filmnasjoner. For eksempel oppdaget flere filminteresserte her hjemme den iranske filmskaperen Abbas Kiarostami gjennom festivalen.

«Latinamerikanerne hadde sterke nettverk, og vi fikk god støtte fra flere av landenes ambassader. Ikke minst kom mange argentinere og så film på festivalen, og i en rekke år var det nærmest alltid en argentinsk film som vant publikumsprisen. Fra Asia var særlig iranere interessert i å se film. I de tidligere årene så vi ikke så mange publikummere med bakgrunn fra det afrikanske kontinentet, da var det i større grad nordmenn som var interessert i afrikanske land», sier Skagen.

«Vi har aldri programmert kommersielt med tanke på befolkningsgrupper som eventuelt vil se filmene. Publikum har vært en blanding av folk med bakgrunn fra landene, folk som av andre grunner har interesse for landene, og folk som er opptatt av kvalitetsfilm», legger Meyer til.

Sørfond

Etter hvert har andre finansiører kommet til, og festivalen har lenge vært Oslos største filmfestival. En vesentlig tilføyelse underveis var opprettelsen av Sørfond i 2012, som tildeler produksjonsmidler til filmer fra «sør-land» med norsk medprodusent.

«Gjennom Sørfond har norske produsenter blitt involvert i filmer som har vært vist på de største internasjonale festivalene. Det har nok bidratt til at den norske filmbransjen har fått øynene opp for film fra andre deler av verden», sier Åse Meyer.

Det er imidlertid ikke et mål for Film fra Sør for enhver pris å vokse seg enda større.

«Vi skal jobbe kvalitativt for å tekkes de lojale publikummerne, men også prøve å finne frem til grupper som ikke kjenner oss godt nok. Men vi er en nisjefestival og skal ikke være noe annet», avrunder Lasse Skagen.

Den 30. utgaven av Film fra Sør arrangeres digitalt fra 26. november til 6. desember. Et utvalg filmer vil i tillegg være tilgjengelige til 15. desember.

