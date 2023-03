UKRAINA / Putin misregnet seg totalt. Og hva blir historiens dom over president Zelenskyj?

Selv ikke de største ekspertene så for seg at stridighetene og kampene mellom Russland og Ukraina, som har pågått siden 2014, skulle gå over til full krig i Ukraina. Ikke engang de med det aller mest negative syn på president Putin tenkte at han kunne være så vanvittig. Men vi tok alle grundig feil. Og Putin misregnet seg totalt, der han trodde at han etter den innledende krigsfasen ville få viljen sin med Ukraina. En av hans uttalte ambisjoner var å få fjernet landets ledelse. Ikke ulikt tiltak USA har bedrevet ved flere anledninger. Når nå krigen ikke tar slutt og verden er skadet og Europa ødelagt for evigheter, må også andre ta noe av skylden for det, og for at det blir nye tiår med kald krig.

Ukraina skulle allerede ved krigens begynnelse tatt initiativ til forhandlinger. Og NATO og Vesten skulle stilt krav om det samme før de dynget Ukraina ned av alle slags våpen, og dermed skapte kontinuerlig krig. Historiens dom over president Zelenskyj kan lett bli spissformulert slik: «skuespilleren som ofret sitt land for en hovedrolle». Og som han spiller den! Alle er imponert og danser etter hans pipe. Uten vilkår. Opposisjonen i Ukraina hører vi lite om – men den krever fredsforhandlinger og slutt på all død og ødeleggelse etter stadige angrep og motangrep.

NATO / Stoltenberg

Dommen over NATOs leder Jens Stoltenberg blir ikke nådig. Han opptrådte nesten barnslig arrogant da han ved flere anledninger avviste russernes frykt for Ukrainas NATO-medlemskap. Og han var den reneste krigshisser der han valfartet til grensestatene for å skremme dem opp. Da han ble spurt om han hadde hatt kontakt med Putin svarte han «nei, jeg har ikke noe å snakke med ham om». Utrolig. Verdenspolitikken krever noe mer enn dette.

Europa savner sin fremste politiker de siste ti-år, Angela Merkel. Hun ville hatt forstand og kraft nok til å få partene i tale, noe den franske presidenten ønsket, men det ble ikke noe av. USA og NATO ønsker at krigen skal vinnes uten kompromisser. Og når nå Tyskland og andre land sender moderne stridsvogner vil krigen eskalere, med stor fare for at noen av «våpenleverandørene» blir trukket direkte inn i krigen. Og ettersom stridsvogner ikke er så mye verdt uten flystøtte, kommer nok flyene også. Og krigen blir total, også fra Russland.

Da generalsekretæren dro til Asia for å trekke Sør-Korea og Japan inn i krigen, lurte noen på hva han egentlig gorde. I Sør-Korea for å be dem endre loven slik at de kan levere våpen, til Japan i president Bidens fotspor etter løfte om milliardstøtte? Det er visst verdenskrig som gjelder. USA som driver sin egen krig i krigen og leverer mer en halvparten av alle våpen og enorme pengesummer.

I det uendelige

Krigen ser ut til å dra ut i det uendelige. Mer effektive våpen gir hardere krigføring, med total ødeleggelse av landet. Krigen må stanses nå. Enden blir den samme om det skjer straks eller om to år. Et kompromiss vil være uunngåelig. Forskjellen vil bare være flere døde, nye ødeleggelser og ytterligere fraflytting. Vesten har rotet det grusomt til og bør nå virkelig tenke seg om. Ukrainas eventuelle NATO-medlemskap er det minste offer. Kontakten med Zelenskyj må inneholde krav om troverdig fredsfremstøt nå, før hele Ukraina blir rasert og nye hundretusener av ukrainske og russiske soldater ofres.

Forsvarssjef Erik Kristoffersen er for noen uker siden sitert på at han ikke tror noen av partene vil vinne krigen. At det ikke blir noen militær løsning. Enig. Derfor, stopp tilførselen av våpen nå, og gjør noe for å få i gang forhandlinger.